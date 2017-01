Rainha Elizabeth II aparece em pÃºblico pela primeira vez apÃ³s forte resfriado

A rainha Elizabeth II realizou neste domingo (8) a sua primeira aparição pública desde que um forte resfriado a obrigou a cancelar vários eventos nas últimas semanas.

Vestindo um conjunto azul royal, Elizabeth II chegou de carro à igreja St Mary Magdalene, perto de sua residência real de Sandringham, no leste da Inglaterra, com seu marido Philip.

Antes do Natal, a rainha e seu marido tiveram que atrasar em um dia sua viagem para Sandringham, onde tradicionalmente a família festeja os feriados de fim de ano, por causa do resfriado, segundo o palácio real. Ela não pôde comparecer à missa do Natal nem na de Ano Novo.