A rainha Elizabeth II e o príncipe William visitaram, nesta sexta-feira (16), um centro que acolhe vítimas do incêndio que atingiu o edifício residencial Grenfell Tower, em North Kensington, na Zona Oeste de Londres. A polícia confirmou que aumentou para 30 o número de mortes e afirmou que essa quantidade pode aumentar. Sessenta e cinco pessoas estão desaparecidas.

A visita ao Centro Westway Sports acontece após a polícia afirmar que alguns dos mortos podem nunca ser identificados. “Tristemente, há um risco de que não possamos identificar todos”, disse o comandante da Polícia Metropolitana de Londres, Stuart Candy.

O fogo, que começou na madrugada de quarta-feira (14), foi completamente extinto nesta sexta. Os bombeiros procuram por corpos dentro do imóvel de 24 andares, que está com a estrutura carbonizada. Eles enfrentam condições perigosas e precisam escorar as paredes para minimizar os riscos. A corporação chegou a dizer que a estrutura poderia desabar, porém já descartou essa hipótese.

O incêndio foi um dos maiores já registrados em Londres. Testemunhas relataram que crianças foram jogadas das janelas da Grenfell Tower e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma tentativa desesperada de fugir das chamas.

Após o incêndio, 78 pessoas precisaram ser hospitalizadas. Até quinta-feira (15), 37 permaneciam internadas, sendo que 17 estavam em estado crítico. Na quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, e a cantora Adele visitaram a Grenfell Tower, que fica a 2,7 quilômetros da residência do príncipe Willian e da sua mulher, Kate Middleton.

Reforma

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Construído em 1974, o edifício de 24 andares tinha passado por uma reforma em 2016. Os responsáveis pela obra divulgaram um comunicado mo qual afirmam que todos os padrões de segurança foram rigidamente seguidos, porém especialistas criticaram o tipo de revestimento utilizado na parte externa do prédio. Ele foi apontado como possível fator que teria facilitado a propagação rápida do fogo.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, iniciou uma investigação oficial sobre a tragédia, a fim de apurar todas as causas para que esse tipo de desastre não volte a ocorrer.

May foi criticada pelos meios de comunicação locais por não ter falado com os sobreviventes do incêndio quando visitou o bairro do desastre, onde conversou com agentes da polícia e bombeiros que trabalharam para conter o fogo e resgatar os residentes.

