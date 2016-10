Raissa Santana, do Paraná, é eleita a Miss Brasil 2016

Raissa Santana foi eleita a Miss Brasil 2016. A candidata do Paraná – que irá suceder Marthina Brandt, a Miss Brasil 2015 – se destacou na final do concurso na noite deste sábado (01), em São Paulo. A Miss Paraná saiu na frente das candidatas. Ela venceu a disputa de montar um look com peças da Ellus em trinta segundos e uma segunda prova de automaquiagem.

Danielle Marion, do Rio Grande do Norte, e Deise D’anne, do Maranhão, ficaram, respectivamente, com o segundo e com o terceiro lugar.

“Eu estou muito emocionada. Isso aqui é uma mistura de emoções muito grande. Eu não esperava ganhar esse título, mas estou muito feliz por ter conquistado esse título e por poder representar a beleza negra e incentivar meninas que têm o sonho de ter alguma coisa, de conquistar, de ser uma modelo, de ser uma miss. Agora, quero incentivar essas meninas e mostrar para elas que elas podem”, disse a Miss Brasil 2016.

A Miss Brasil 2016 ganhou além da coroa e da vaga no Miss Universo, uma viagem com acompanhante para a Itália, onde irá conhecer a matriz da Gama Italy (fabricante dos produtos Be Emotion) na cidade de Bologna; ganhou também um conjunto de jóias da Vivara e 1 carro Kia Picanto 0 km. E para finalizar, um contrato com a Polishop no valor de R$ 100 mil. (AG)

Comentários