Rajadas de vento e temporais deixam milhares de gaúchos sem energia elétrica

A madrugada desta quarta-feira (14) foi novamente marcada por fortes ventos no Rio Grande do Sul devido ao ciclone extratropical que está sobre o oceano Atlântico. Porto Alegre registrou rajadas de até 95 km/h à 1h54min, segundo o Ceic (Centro Integrado de Comando).

Ainda nesta quarta-feira, os ventos podem alcançar 100 km/h na Capital, segundo os meteorologistas. No Chuí, na Região Sul, os ventos chegaram aos 95 km/h e, em Canguçu, na mesma região, as rajadas atingiram 82 km/h.

Pelo menos 8 mil clientes da AES Sul permaneciam sem luz no Estado até as 9h de hoje. Esse número chegou a 89 mil após os temporais registrados no início da semana.

