Rala Bela apresenta legging reversível para o verão 2017

O verão Rala Bela chega às lojas com toda a leveza e frescor que a estação pede. Composta por 155 peças, a nova coleção apresenta um verdadeiro mix de materiais, texturas e estamparia exclusiva – que já se tornou um diferencial da marca gaúcha. Além da conhecida linha fitness, a Rala Bela traz para o verão 2017 modelos casuais e também moda praia.

Uma das grandes novidades da marca para a temporada são as leggings reversíveis, que possibilitam dois looksdiferentes com um único modelo, unindo moda, tecnologia e design. “O conceito das peças reversíveis carrega consigo o DNA da Rala Bela: uma marca para mulheres modernas e versáteis, que se viram em mil para cumprir todas suas atividades e ainda reservar um tempo para encontrar sua essência através do cuidado com o corpo. A vantagem das leggings reversíveis é que elas podem ser usadas dos dois lados, aliando conforto com a praticidade que o dia a dia exige”, explica a diretora da empresa Marines Winter Luft.

A nova coleção também traz camisetas, regatas, tops, corsários, shorts e bermudas com texturas e acabamentos diferenciados e estampas desenvolvidas com exclusividade para a marca de fitwear. Para a temporada de verão, a aposta da Rala Bela são cores como os tons claros, suaves, como o rosa quartz e o azul serenity, além dos tons de Amora e os luminosos rosa e lima. As modelagens são ecléticas e multifuncionais, em sintonia com o que há de mais atual no mundo da moda.

A coleção completa de verão já está disponível nas lojas. Ainda para o segundo semestre de 2016, a marca pretende fazer sua estreia no e-commerce, para estar ainda mais conectada a suas clientes em todo os cantos do Brasil.

Com 24 anos de atuação no mercado, a Rala Bela é referência em moda esportiva no país. A marca de Bom Princípio (RS) está presente em lojas multimarcas em mais 300 cidades do Rio Grande do Sul e em estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso – e também exporta para o Paraguai.

