Rio Grande do Sul Rally Rota Sul honra a expectativa e consagra os campeões do ano numa prova espetacular

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Os competidores na travessia da balsa em Rio Grande. Foto: Sanderson Pereira/Divulgação Os competidores na travessia da balsa em Rio Grande. (Foto: Sanderson Pereira) Foto: Sanderson Pereira/Divulgação

O Rally Rota Sul, última etapa do Sertões Series 2019, de volta ao mapa off-road após 15 anos, foi tudo o que se esperava dele. Uma prova ultra rápida, com paisagens incríveis e desafios de navegação. Os vencedores, Gregório Casaleni nas Motos, Gabriel Varela/Eduardo Shiga nos UTVs e Denisio Casarini Filho/Luis Eckel nos Carros podem se orgulhar muito do troféu que receberam.

Pelotas foi a cidade anfitriã. A prova passou ainda por Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, Capivari do Sul, Palmares do Sul e a chegada em Porto Alegre.

Nos carros a festa foi dos “Buggões”, produzidos no Brasil pela Giaffone Racing, que ocuparam as cinco primeiras posições na classificação. As máquinas com tração 4X2 aproveitaram os longos trechos de praia e o relevo mutante da areia para mostrar sua versatilidade.

Mostraram também, pela primeira vez, enorme resistência mecânica e com isso dominaram o pódio numa disputa muito apertada. A dupla Denisio Casarini Filho/Luis Eckel venceu com o tempo de 8h57m19. José Helio e Marcelo Haseyama (Java Buggy) fizeram a escolta, em segundo lugar, a 29 segundos, seguido em terceiro por Fabrício Bianchini/Marcos Finato (Buggy Caveira), a 46s. O percurso total foi de 1.100km, dos quais 725km cronometrados.

Por conta das dificuldades de navegação da última etapa, o resultado final foi objeto de longas discussões e muitas penalidades. A confirmação final só aconteceu às 19h o que é absolutamente normal nas provas de longo percurso.

Nas Motos, a Honda enfrentou uma concorrência duríssima da Yamaha em todo o Rota Sul. Mesmo após 725 km de trechos cronometrados a diferença entre os dois primeiros colocados na geral ficou em 14 segundos e no primeiro dia de prova essa diferença ficou em 19s entre os três primeiros, para especiais com cerca de 5h de duração.

Prevaleceu a equipe mais poderosa, já que a Honda trouxe quatro pilotos para o Rota Sul e a Yamaha tinha dois. Ficou claro porém que o equipamento das duas marcas se equivalem em trechos de altíssima velocidade. O torcedores mais fanáticos do motociclismo foram presenteados com uma exibição de gala de pilotos Top Gun da Honda, Jean Azevedo, Tunico Maciel, Julio Zavatti e Gregório Caselani, além de Ricardo Martins da Yamaha.

Nos UTVs a vitória de Gabriel Varela/Eduardo Shiga veio por conta do repeteco. Ele conduziu no segundo dia exatamente como tinha feito no primeiro: sem nenhum erro, num ritmo que misturou equilibro e alta velocidade. Reinaldo Varela, pai de Gabriel e campeão mundial, famoso pelas brincadeiras que faz com os filhos a cada disputa, foi o primeiro a reconhecer o show do filho. Gabriel guiou muito. Vitória sem contestações.

As dificuldades de navegação e relevo oferecidas pela prova acabaram resultando em pelo menos dois acidentes, além de quedas nas motos. Os sistemas de segurança dos carros e de resgate da prova funcionaram como deveriam e mesmo os competidores removidos para um hospital de Porto Alegre, de acordo com o protocolo de segurança da prova, passam bem, em pleno processo de recuperação.

O Rally teve início na sexta-feira (6), em Pelotas, e encerrou na capital gaúcha neste sábado (7).

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário