Ralph Lauren é a marca preferida de Hillary Clinton durante campanha para a presidência dos Estados Unidos

Depois do “bafafá” causado pela blusa pussy bow, da Gucci, usada pela mulher de Donald Trump no debate presidencial entre o republicano e Hillary Clinton, no último domingo, é o terninho Ralph Lauren da democrata que chama atenção. De acordo com a jornalista de moda Vanessa Friedman, do “New York Times”, a marca é a preferida da candidata durante a campanha presidencial.

A estadista usou peças da Ralph Lauren em diversas ocasiões: em seu primeiro debate presidencial, na conveção do partido democrata em que foi indicada como candidata, no comício de abertura da campanha na Ilha Roosevelt e entre outros. Friedman não acredita em coincidências. Para ela, a ex-primeira-dama pode ter definido um estilo estratégico, ligando sua imagem à de uma marca americana de forte apelo e aceitação.

Mulheres poderosas despertam o interesse de marcas mundiais por exercerem fascínio nas “pessoas comuns”. E é natural que elas escolham sua grifes e estilistas queridinhos. Jaqueline Kennedy e até Michele Obama elegeram os seus. Por que Hillary também não teria uma? Contudo, nem a marca e nem a candidata assumem a preferência.

Criado no Bronx, Ralph Lauren se transformou em um ícone da moda americana e construiu um império com seu trabalho. A grife também foi responsável pelos uniformes do time americano na Olimpíada do Rio.

