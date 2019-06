‘Rambo: Até o fim’ ganha trailer em português

O veterano da guerra do Vietnã e soldado norte-americano Rambo está voltando! No trailer divulgado pela Imagem Filmes, em seu canal oficial no Youtube, o ator Sylvester Stallone aparece mais velho. ‘Rambo: Até o fim’ será o quinto e último longa de uma série extremamente bem sucedida de produções de ação. Lançado pela primeira vez em 1982, ‘Rambo: Programado para Matar’, carrega, até hoje, inúmeros fãs da franquia.

O filme deverá chegar às telonas brasileiras no dia 19 de setembro deste ano e terá em seu elenco grandes nomes como: Paz Vega (The OA), Óscar Jaenada (Piratas do Caribe 4), Sergio Peris-Mencheta (Resident Evil 4: Recomeço), Yvette Monreal (NCIS), Adriana Barraza (Thor) e Joaquín Cosio (007 – Quantum of Solace).

A sinopse conta que (ITÁLICO) “O tempo passou para Rambo (Sylvester Stallone), que agora vive recluso em um rancho na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida marcada por lutas violentas ficou para trás, mas deixou marcas irreparáveis. No entanto, quando uma jovem amiga da família é sequestrada, Rambo precisará confrontar seu passado e reviver suas habilidades de combate para enfrentar um dos mais perigosos cartéis mexicanos. A busca logo se transforma em uma violenta caçada por justiça, onde nenhum criminoso será perdoado”.

Confira o trailer da nova missão do ícone de guerra dos cinemas:

Deixe seu comentário: