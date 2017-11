Pela primeira vez, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) é a melhor brasileira entre as universidades do grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Unicamp se manteve pelo terceiro ano na 12ª posição, mas ultrapassou a Universidade de São Paulo (USP), que caiu da 10ª para a 13ª posição.

