Rapaz com deficiência é encontrado morto e a própria mãe dele é suspeita do crime

Um jovem de 21 anos, que tinha síndrome de down e paralisia cerebral, foi encontrado morto dentro da cisterna do sítio em que morava. Segundo informações repassadas pela polícia, uma agricultora, mãe da vítima, seria a suspeita de ter jogado o jovem dentro cisterna. De acordo com testemunhas, após soltar o filho, a agricultora tentou se matar, mas foi resgatada pela filha mais nova, de 16 anos.

Conforme relato da irmã da vítima e filha da suspeita, a adolescente acordou e não encontrou o irmão, que dormia em uma cama ao lado. Ao procurar pela mãe e pelo irmão, a adolescente encontrou o par de sandália da mãe próximo a cisterna e quando olhou para dentro do reservatório, achou o irmão e a mãe na água. O jovem foi retirado morto, mas a agricultora ainda estava viva e foi socorrida pelo Samu.

Ela foi encaminhada para um hospital, passou por procedimentos médicos e foi liberada. Sob custódia, a agricultora foi levada para uma delegacia de homicídios. De acordo com parentes da agricultora, ela apresentava sinais de depressão desde que o marido morreu em fevereiro deste ano.

A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. O corpo do jovem morto passou por uma perícia do Instituto de Polícia Científica e foi encaminhado para um Núcleo Executivo de Medicina e Odontologia Legal.

Ele foi encontrado morto, na manhã deste domingo (4), na zona rural de Massaranduba, na Paraíba. (AG)

