Rapaz de 16 anos que tem síndrome de Down escreve carta para pedir emprego e comove internet

Portador da síndrome de Down, Addison Quinn, 16 anos, comoveu os internautas ao posar para uma foto mostrando uma carta em que ele pede uma oportunidade de trabalho. A imagem foi publicada pela irmã dele, Lisa, e viralizou na internet com centenas de comentários em apoio à iniciativa do rapaz. No documento, que inclui uma foto dele e sua assinatura, Quinn se descreve como “muito bom em limpar mesas e limpar o chão”, mas avisa: “Esse é apenas um dos meus muitos talentos”.

Ele prossegue sua apresentação dizendo: “Eu tenho muita personalidade e lido bem com as pessoas. Tenho problemas para falar, mas posso seguir instruções curtas – quando eu já fiz a tarefa algumas vezes consigo me lembrar o que fazer. Em casa, eu lavo minhas próprias roupas e penduro no varal. Coloco o lixo para fora e alimento meus cães. Eu adoraria ter a chance de obter alguma experiência de trabalho”.

Lisa explicou que a foto foi tirada momentos antes do irmão sair para sua primeira entrevista de emprego, em uma lanchonete da região. “Ele realmente quer um emprego”, ressaltou ela. Quinn mora em Nova Gales do Sul, na Austrália.

Comentários