Rapaz é morto a tiros em cancha de bocha na Fronteira Oeste do Estado

Um homem de 27 anos foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (06), em uma cancha de bocha no bairro do Passo, em São Borja, na Fronteira Oeste do Estado. O atirador chegou no local em uma motocicleta, segundo a Brigada Militar.

A vítima, que tinha antecedentes criminais, estava sentada em uma cadeira. O crime pode ter sido motivado por um acerto de contas. O assassino fugiu.

