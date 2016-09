Rapaz especialista em computadores teve 1.600 reais roubados por um pirata na internet, mas conseguiu o dinhiero de volta após contar tudo para a mãe do criminoso no Facebook

O especialista em segurança on-line Christian Haschek teve 500 dólares (em torno de 1,6 mil reais) roubados e conseguiu obter o dinheiro de volta após contar o caso para a mãe do criminosos via Facebook. Rastreando o nome de usuário que o autor do golpe usava na internet, Haschek conseguiu identificar o ladrão e a família dele nas redes sociais. Uma mensagem para o irmão do golpista fez o com que ele entrasse em contato com Haschek, implorando que este apagasse a mensagem enviada para a sua própria mãe.

O golpe.

O relato do caso no blog do especialista (https://blog.haschek.at/post/f3281) foi visto mais de 100 mil vezes em cinco dias. Haschek estava tentando vender na internet vouchers da Apple para compras nos Estados Unidos – que ele, por morar na Áustria, não podia usar. O falso comprador apareceu tentando fazer a aquisição com bitcoins, a moeda virtual usada na rede (um bitcoin equivale a cerca de 2 mil reais). O comprador disse que pagaria assim que recebesse os códigos do voucher e se certificasse de que eram genuínos.

Porém, ao ser informado dos códigos, o golpista usou os vouchers imediatamente. “Comecei a suar, porque eu tinha confiado nele – tinha dado a ele o benefício da dúvida”, descreveu Haschek. “Me dei conta de que se tratava de um falsário quando ele começou a deletar as suas contas de internet.”

Ao longo dos quatro dias seguintes, o especialista em segurança, inconformado, se dedicou a rastrear o espertalhão, com o objetivo de descobrir mais detalhes para entregá-lo à polícia. Fazendo buscas na rede, Haschek descobriu que o mentiroso havia usado o mesmo nome de usuário em outros sites – incluindo sites de emprego. De posse dessas informações, ele foi atrás de mais detalhes sobre o criminoso, incluindo a sua conta no Facebook e as contas da sua família.

Estratégia.

A primeira estratégia de Haschek foi tentar dialogar com o fraudador pela internet. Como isso não funcionou, ele ameaçou denunciá-lo à polícia. Porém, quando o larápio cortou totalmente as comunicações, Haschek decidiu que era hora de apelar para a família do sem caráter. “Gostaria de falar com você sobre o seu irmão”, escreveu o especialista ao familiar do bandido via Facebook. Uma mensagem semelhante foi enviada para a mãe do espertalhão. No texto, Haschek contava o caso e dizia que vinha tentando, sem sucesso, falar com o criminoso pela internet. “Quando descobri que ele tem apenas 22 anos, hesitei em contatar a polícia, porque eu também fiz coisas estúpidas nessa idade e não quero arruinar o futuro dele por causa disso”, argumentou.

Generosidade.

Dez minutos depois que a mensagem foi vista pelo irmão, segundo contou Haschek no seu blog, o falsário entrou em contato.”Quero pedir desculpas pelo que fiz. Sou jovem, estúpido e estou sempre fazendo a coisa errada. Sou estudante e não tenho emprego”, disse.

“Por favor, me deixe em paz depois desse episódio. Nunca mais vou fazer outra coisa assim, tenho ataques de pânico só de pensar. Imploro que me desculpe.””Você contatou meu irmão e ele ficou muito assustado. Por favor, delete ou faça algo antes que minha mãe veja a mensagem que você escreveu para ela”, apelou o golpista. Haschek disse que aceitou o dinheiro de volta em vale-presentes e decidiu não denunciar o caso às autoridades. “Ele era apenas um garoto que entrou num caminho errado”, disse o especialista em segurança on-line.

