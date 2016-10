Rapaz gasta 85 mil reais em plásticas para ficar parecido com David Beckham

Um jovem britânico de 19 anos disse ter gastado 85 mil reais para ficar parecido com o seu ídolo, o ex-jogador de futebol David Beckham. Na transformação, Jack Johnson se submeteu a vários procedimentos estéticos. Ele fez lifting nas sobrancelhas e pôs preenchimento nas bochechas, entre outras intervenções.

A transformação ainda não foi concluída. Os próximos passos do morador de Bulwell (Inglaterra) são passar por cirurgia de redução de estômago e viajar à Polônia a fim de receber implante capilar que imite o estilo de Beckham. “Eu sempre quis parecer com ele porque não há uma pessoa neste planeta que possa dizer que ele é feio”, justificou. “Sempre fui fã dele porque ele começou do nada e construiu sua imagem. Eu amo a aparência dele e a sua personalidade.”

