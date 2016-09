Rapaz que arrancou olho da mãe durante surto vai receber implante no cérebro

Um rapaz de 21 anos que arrancou o olho direito da própria mãe durante um surto de esquizofrenia em 2013 vai receber um implante de eletrodos cerebrais na região do hipotálamo para conter a agressividade e as convulsões decorrentes da epilepsia.

Depois do surto, o jovem foi internado em uma clínica psiquiátrica. Conforme os autos, os remédios não fazem mais efeito, sendo necessária intervenção cirúrgica, inclusive para evitar a morte dele. Os eletrodos e um gerador são implantados na região do hipotálamo, provocando uma estimulação profunda do cérebro que pode reduzir a frequência de convulsões em epiléticos. Há suspeita de que a agressividade seja decorrente de danos provocados pelas crises.

A mãe do rapaz entrou com o processo contra a União, o Estado do Paraná e a prefeitura de Londrina requerendo que o SUS (Sistema Único de Saúde) providenciasse o procedimento.

Comentários