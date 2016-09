Rapaz que foi preso por jogar Pokémon go dentro de uma igreja pode pegar cinco anos de prisão

Um rapaz de 21 anos pode pegar até cinco anos de prisão após gravar um vídeo jogando Pokémon go em uma igreja. Um comitê de investigação publicou uma nota na qual diz que o YouTuber Ruslan Sokolovsky é acusado de incitar o ódio e ofender sensibilidades religiosas. O texto afirma que ele foi detido por dois meses, mas que a pena pode chegar a até cinco anos de prisão.

No vídeo, gravado em agosto, Sokolovsky afirma que não acha que jogar em uma igreja seja proibido por lei, e por isso acha que está seguro. “Como alguém pode ofender por entrar em uma igreja com um smartphone?”, pergunta no vídeo publicado em seu canal, que tem mais de 300 mil seguidores.

O caso aconteceu na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia. No Facebook, o prefeito da cidade publicou texto afirmando que a prisão é uma “desgraça”. “Você não pode prender alguém por ser um idiota”, escreveu.

