Rapaz revela doença que o deixou com o seu órgão íntimo dez vezes maior que a média humana

Um rapaz de 20 anos sofre com uma rara condição que o deixou com o pênis do tamanho de um bebê recém-nascido. O membro do queniano Sorence Owiti Opiyo cresceu dez vezes mais que o normal, o que o impossibilita de ter relações sexuais.

O jovem também revelou que notou que seu membro era grande aos 10 anos. Ele ainda precisou largar a escola pois era alvo constante de bullying. Médicos não conseguiram identificar o que fez Opiyo ter o pênis tão grande, mas estão dispostos a encontrar uma solução. Ele fará uma cirurgia em um hospital em Kisumu, no Quênia.

