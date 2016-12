Rapaz usa velas para se declarar para a namorada e quase coloca fogo na universidade

Um rapaz tentou fazer uma declaração de amor com um coração formado por velas e pétalas de rosas em frente aos dormitórios de uma universidade, mas a ideia não teve o fim esperado. Isso porque, enquanto o jovem acendia vela por vela, um segurança do local se aproximou com um extintor nas mãos e acabou com o romantismo do rapaz. A moça que seria surpreendida não teve nem chance de ver a declaração.

Nas redes sociais, os internautas mostraram empatia pelo rapaz, que não conseguiu completar sua missão. Outros ainda disseram que a declaração era brega e que deve ter sido um alívio para a moça que ela tenha sido apagada.

