Rapper americana tem conta no Twitter suspensa após briga com brasileiros

Azealia Banks teve sua conta no Twitter suspensa após arrumar briga com os brasileiros. A rapper americana havia se tornado alvo de uma enxurrada de críticas na internet depois de ofender os fãs do país em uma publicação no Facebook.

Em texto publicado na madrugada desta segunda-feira (1º) e excluído em seguida, a cantora dizia ter recebido mensagens racistas e spams enviados por brasileiros, a quem chamou de “anormais do terceiro mundo” que fazem “spam com esse inglês errado”. Nos comentários, muitos seguidores condenaram a postura da artista.

O Twitter informa que pode suspender contas que “violam as regras” da rede social. Enquadram-se nesse caso contas com spams ou falsas, contas invadidas e contas com posts ou comportamento abusivo.

Pelo regulamento, é possível reverter a suspensão de uma conta no site.

No Facebook, entretanto, Azealia Banks continua divulgando suas publicações – e recebendo comentários dos brasileiros. Em um post em que mostrou a foto de uma torta, um usuário escreveu: “Tá achando que vai conquistar a gente com ‘torta americana’? Aqui é bolo de fubá monamour”.

Outro pergunta: “Oi, querida, como anda tua conta no Twitter derrubada pelos favelados?”. Era uma referência a uma provocação anterior feita pela rapper, que dizia não saber que “tinha internet na favela”.

Outras respostas irônicas de brasileiros foram: “Mexeu com o país errado, brasileiro pisa em Azaléia desde 1958! #AzaleiaFoiFeitaPraPisar” e “Essa gringa se acha só pq fala ingles? Filha, nois tbem fala who are you on the breadline (quem é tu na fila do pão)? #DenunciemAContadaSanalia”.

Entenda a polêmica

Em dos posts no Facebook que originaram a polêmica nesta segunda, Azealia Banks escreveu: “Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de vadia negra por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, escreveu.

Após ter sido criticada por muitos seguidores do Brasil, ela chegou a responder: “Não sabia que tinha internet na favela”.

O assunto se tornou o mais comentado da manhã desta segunda no Twitter do Brasil, onde usuários iniciaram uma campanha para que as páginas da rapper fossem denunciadas.

No Facebook, no entanto, a rapper continuou publicando posts irônicos e ofensivos sobre os brasileiros e o idioma do país. Também comemorou sua “capacidade de produzir notícias internacionais no conforto de seu vaso sanitário”.

Em uma das publicações, Azealia afirmou em resposta a um dos seguidores brasileiros que o país tem o maior número de pessoas que publicam insultos racistas em sua página.

“Não ligo de qual país você é. Racismo é racismo. E um monte de meninos brancos de um país com as piores políticas para negros não vão vir aqui me xingar quando não sabem sequer falar a língua com a qual tentam me insultar.”

Protagonista de muitos barracos na internet – em maio de 2016, ela teve a conta no Twitter suspensa após ataques a Zayn Malik, ex-integrante do One Direction –, Azealia Banks veio ao Brasil em junho, para apresentação em São Paulo.

