Rapper Drake pausa show para chamar atenção de homem assediando mulheres na plateia

O rapper canadense Drake interrompeu seu show em Sidney, na Austrália, nesta quarta-feira (15) para dar uma bronca em um homem que assediava mulheres na plateia.

O cantor de “Hotline Bling” e “One Dance” pediu para que os DJ música pausasse a batida e fez a reclamação: “Se você não parar de tocar nas garotas eu vou até aí e acabo com a sua raça”, disse ele. O vídeo foi compartilhado no Instagram por uma fã que presenciou a cena.

“Eu não estou brincando com você, cara. O que tem de errado com você? Pare de passar a mão nas meninas ou eu vou até aí e acabo com você eu mesmo!”, completou Drake.

Em 2016, o Drake e o rapper The Future foram processados por uma mulher que disse ter sido estuprada em um de seus shows. Identificada como Jane Doe, a americana pediu uma indenização de US$ 25 milhões (cerca de R$ 82 milhões). Os fãs acreditam que o fato fez com que o rapper repensasse seus shows, motivando atitudes como o último “sermão”.

No Twitter, muitos seguidores elogiaram a postura do rapper. Outros, no entanto, aproveitaram o momento para criticar a constante objetificação das mulheres nos clipes de rap, pedindo mudanças.

