Dodge defende suspensão de inquérito que apura ofensas aos ministros

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspenda o inquérito aberto para apurar ofensas, ameaças e vazamentos que atinjam a honra dos ministros.

Dodge pediu para que a portaria — assinada em março deste ano pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli — seja declarada ilegal e inconstitucional. De acordo com a procuradora, o inquérito foi instaurado “sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório”.

O inquérito foi aberto em 14 de março por Toffoli, que escolheu por conta própria que o ministro Alexandre de Moraes relatasse o caso. Desde o início, a abertura da investigação gerou críticas no Ministério Público e no Judiciário.

