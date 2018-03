Raquel Dodge em Porto Alegre para assinalar os 4 anos da Lava-Jato

A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, desembarca em Porto Alegre para participar, nesta sexta-feira, de uma reunião de avaliação das ações da Operação Lava-Jato no âmbito da 4ª. Procuradoria da República. Todos os procuradores que integram a força-tarefa estarão presentes.

Pairam dúvidas

A Procuradoria da República ainda está devendo ao público externo uma explicação definitiva sobre a polêmica causada pelas suspeitas de que o procurador Marcelo Miller teria feito jogo duplo na tumultuada delação dos irmãos Batista, que eram direcionadas ao presidente Michel Temer.

A polêmica dos pedalinhos

Quem imaginava que os pedalinhos causassem polêmica apenas no sítio de Atibaia, que dizem, não pertence ao ex-presidente Lula, acaba de assistir a outra polêmica envolvendo esse equipamento. Desta vez, em Gramado. Um projeto, que tramita na Câmara desde 2017, tenta aprovar a autorização legislativa para realizar a concessão de uso de espaço público para exploração do serviço de pedalinhos. O projeto inicial foi protocolado em 14 de dezembro e, no dia 16 de fevereiro, a Câmara recebeu uma mensagem retificativa à proposta. O projeto está parado na Câmara porque vereadores da oposição e o atual concessionário entendem que existem muitas dúvidas no texto.

PP confirma Heinze dia 24

O PP confirmou para o próximo dia 24 a pré-convenção que deverá chancelar o nome do deputado federal Luiz Carlos Heinze como candidato ao governo do Estado. Oficialmente ocorrerá uma prévia, mas o deputado federal Luiz Carlos Heinze deverá ser consagrado candidato na disputa contra o advogado Antonio Weck.

A ocupação do MDB no governo

A tese do presidente estadual do MDB, deputado Alceu Moreira, de que o governo Sartori deveria ser ocupado apenas pelo MDB e pelos partidos que permanecerem aliados começa a se confirmar. Na pasta da Agricultura, que pertencia ao PP, o ex-deputado Odacir Klein foi confirmado ontem. Ele deixa a direção do BRDE.

Santa Maria vota o repúdio a Lula

A Moção de Repúdio ao PT diante da possível vinda da Caravana Lula pelo Brasil a Santa Maria no dia 20 de março, de autoria dos vereadores Admar Pozzobom, Cel. Vargas, Francisco Harrisson, Dr. Ovidio Mayer, João Kaus, Juliano Soares/Juba, Manoel Badke/Maneco, Pastora Lorena, Professora Luci/Tia da Moto e Vanderlei Araujo, será votada no próximo dia 20 pela Câmara de Santa Maria. Ontem, a sessão teve de ser suspensa devido ao tumulto provocado pelos aliados do ex-presidente Lula.

Lula já é persona non grata em Bagé e Livramento

As Câmaras de Vereadores de Bagé e Santana do Livramento já aprovaram moções de repúdio à presença do ex-presidente na caravana prevista para este mês.

