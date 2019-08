Raquel Dodge prorroga por mais um ano Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por mais um ano a atuação da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. A portaria que oficializa a medida deve ser publicada nesta terça-feira (13) e, posteriormente, submetida ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF).

Esta será a quinta prorrogação da Força-Tarefa desde a criação da Lava Jato, em 2014. A primeira formação do grupo contava com 10 procuradores e, atualmente, são 15. O aumento do número de procuradores, de acordo com a Força-Tarefa, representa o aumento de casos apurados.

De acordo com o portal da Procuradoria-geral da República (PGR), a participação de um procurador em forças-tarefas ou grupos de trabalho pode se dar pelos modelos de atuação exclusiva (quando deixa o respectivo ofício e passa atuar apenas nos casos distribuídos à FT), de desoneração parcial (em que acumula parte das duas atividades com os novos encargos), e ainda sem desoneração (nas situações em que mantém integralmente as atividades no ofício do qual é titular). No caso da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, nove dos atuais integrantes atuam no modelo de desoneração total ou parcial.

Ainda segundo a PGR, a força-tarefa destinou cerca de R$ 808 mil para custear viagens relacionadas às investigações em 2019.

Confira os dados divulgados:

