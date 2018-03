Os Correios decidiram patrocinar com R$ 700 mil, com dispensa de licitação, a CBS (Confederação Brasileira de Squash), como apoiador logístico dos torneios dos praticantes do esporte ainda desconhecido do grande público. Segundo a assessoria, o apoio terá “duração de um ano, de março de 2018 a março de 2019, período em que pretende ampliar a sua imagem como fomentadora do esporte, incentivando uma modalidade na qual o Brasil já é medalhista (9 medalhas em Jogos Pan-americanos)”. A exemplo de outras modalidades, o squash pode estrear na Olimpíada em 2024.

Tropa de elite

A PF e o Gabinete de Segurança Institucional já têm um plano de contingência nas ruas e estratégia de prevenção de tumultos com a eventual prisão de Lula semana que vem.

Mistério da Carne

Foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, dentro de casa em Ponta Grossa (PR), o juiz federal André Luiz Schafranski, responsável pela Operação Carne Fraca.

Passageiro insólito

José Carlos Bumlai, o fazendeiro enrolado na Lava-Jato e amigão de Lula, estava ontem solitário e abatido numa poltrona do voo 1744 da GOL, de São Paulo para Brasília.

Atenção, Brasil

O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula sela a falta de liderança, acirramento de ânimos e fragmentação interna da Corte. A presidente Cármen Lúcia, em entrevista recente à Globo, cravou que não há mudança no entendimento sobre prisão após segunda instância. Então, fica a pergunta: por que o STF vai se manifestar?

Voto vencido

Cármen Lúcia afirmou que a Corte não se “apequenaria” diante da pressão sobre o caso Lula. Somam-se ao episódio outros que fragilizaram a ministra, como o confuso voto que livrou da cadeia o senador Aécio Neves (PSDB-MG), em setembro de 2017, e o recente encontro, em casa, com o presidente Michel Temer, investigado pelo STF.

Anotações jurídicas

Em tempo, Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, foi um dos padrinhos da indicação de Cármen Lúcia para o STF. Outra situação: o HC de Lula hoje não importa somente a ele, mas a todos os adversários de outros partidos a caminho da cadeia.

‘Plebeu’

Sabem quem estava fora do palanque, discreto, sentado na escadaria da Câmara do Rio na homenagem a Marielle Franco na terça? O senador Roberto Requião (MDB-PR). Ele diz que decidirá no domingo de Páscoa se concorre à reeleição.

PF x Corrupção

Pesquisa encomendada pela Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais) e realizada pela Brain Análise e Consultoria posiciona a PF como “maior responsável pelo combate à corrupção no País”. Comemora o presidente.

Panorama

Foram ouvidas 1,2 mil pessoas em 18 Estados entre os dias 18 de janeiro e 5 de fevereiro: 87% dos entrevistados disseram que a corrupção aumentou nos últimos 10 anos, mas o combate aos atos ilícitos também vem aumentando, na opinião de 64,5%.

Voz do povo

O presidente da Fenapef, Luís Boudens, afirma que a pesquisa reforça o “reconhecimento da sociedade sobre o trabalho da PF” e traz um mapeamento preciso dos problemas de segurança pública no País.

Porta-voz

Uma pequena e rápida citação do ministro Luís Barroso no ataque ao ministro Gilmar Mendes, dentro do STF, chamou a atenção: “É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência”. Foi o que mais doeu em Gilmar. Porque nenhum dos colegas no plenário se manifestou contra.

Autodefesa

“Desonra se faz numa punição que não existe. Estou absolutamente tranquilo. Não se pode inventar uma Constituição”, disse o ministro Gilmar Mendes, em argumento de votação, com clara conotação de autodefesa sobre as críticas de libertar Eike Batista, Daniel Dantas, Jacob Barata. Foi logo depois de ser atacado pelo colega Barroso.

Ponto Final

Apagão no Norte e Nordeste, quebra-pau verbal no STF, renúncia do presidente do Peru por causa da Odebrecht.. o segundo dia de outono foi em clima de verão.

