Rato cai na cabeça de cliente em restaurante luxoso na Inglaterra

Um rato causou alvoroço em um restaurante luxuoso na cidade de Londres, na Inglaterra, após cair na cabeça de uma cliente. A mulher estava jantando quando sentiu um forte impacto em sua cabeça. Ao passar a mão para saber do que se tratava, ela derrubou o animal dentro da sua sopa, iniciando um grande tumulto.

“Estamos com nojo. Era só um filhote, mas com certeza ele caiu do teto. As pessoas ficaram apavoradas”, disse Paul Stubbs, que estava no local no momento do incidente.

Para compensar a situação, o restaurante ofereceu aos clientes presentes no momento um desconto de 450 libras (cerca de 1,9 mil reais) em suas contas. Funcionários alegaram que o roedor era um pequeno camundongo, mas especialistas afirmaram ter quase certeza de que o animal era um filhote de rato.

Um porta-voz do estabelecimento comentou o caso. “Aqui nos orgulhamos muito da nossa higiene. Nós investigamos o incidente e com certeza esse foi um caso isolado. Reforçamos que não existe risco nenhum para nossos clientes”, disse.

