Técnicos que foram chamados para consertar um caixa eletrônico no distrito de Tinsukia, no Estado indiano de Assam, se surpreenderam ao encontrar mais de 1,2 milhão de rúpias, cerca de R$ 66 mil, destruídos. E os principais suspeitos são ratos. Policiais informaram que os roedores provavelmente entraram na máquina pelo buraco do fio. O caixa eletrônico ficou com defeito por 12 dias.