Raul Jungmann ganhou “carta branca” de Temer para fazer mudanças em cargos vinculados ao novo Ministério da Segurança Pública

A escolha de Galloro não foi por acaso. Pesou o fato de o novo diretor-geral da PF ter atuado com Jungmann nas ações de segurança da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, e também ter feito viagens com o ministro ao exterior.

Crime organizado

Durante a sua posse no novo ministério, Jungmann disse que quadrilhas continuam apavorando os cidadãos de dentro dos presídios e que o sistema carcerário brasileiro se tornou o “home office” do crime organizado.