Raul Randon receberá Laurea Honoris Causa na Itália

O fundador e presidente do Conselho de Administração das Empresas Randon, Raul Anselmo Randon, acaba de ser indicado pela Universidade italiana de Pádua para receber a Láurea Honoris Causa em Ingegneria Gestionale, pelo seu perfil como empreendedor nacional no âmbito social. A comunicação foi feita por Rosario Rizzuto, reitor da Universidade, instituição rigorosa na seleção e que concede apenas duas Laureas Honoris Causas por ano, sendo as últimas dedicadas ao diretor de cinema Steven Spielberg e ao Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai. Raul Randon é o primeiro empreendedor brasileiro a receber a Laurea Honoris Causa da Universidade de Pádua e o segundo brasileiro na história da Universidade: o primeiro foi o escritor Jorge Amado, em 1996.

Surpreso e comovido com a notícia, que recebeu durante sua estada na Itália, Raul Randon disse sentir-se honrado que uma das mais renomadas universidades europeias tenha decidido dedicar-lhe um reconhecimento tão raro e importante. O trâmite burocrático levará entre 4 e 5 meses em função do rigor da legislação italiana. Com isso, a cerimônia solene deverá acontecer entre março ou abril de 2017, quando Raul Anselmo Randon passará a exibir o título de “Dott. Ing.” (Doutor Engenheiro).

