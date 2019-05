Reação nas redes sociais faz deputados do Centrão recuarem

Foi decisiva a reação de repúdio nas redes sociais nos últimos dias, para o recuo dos deputados do Centrão na proposta de um texto alternativo para a PEC da Previdência, ressuscitando a proposta do ex-presidente Michel Temer. Estimulados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deputados do centrão pretendiam esvaziar a proposta do presidente Jair Bolsonaro,e aprovar uma PEC mais leve, e com menor efeito no déficit fiscal. O temor está no fortalecimento político de Jair Bolsonaro,com a aprovação da PEC da Previdência, nos termos em que ela tramita atualmente.

Aprovação dos diretores do Banrisul

O governo gaúcho trabalha a sua base para que a proposta do novo presidente e dos novos diretores do Banrisul seja aprovada na sessão desta terça-feira.

Odebrecht precisa de R$ 1 bilhão para sobreviver

Quem diria: o outrora poderoso grupo Odebrecht precisa, com urgência, de um fôlego de R$ 1 bilhão para segurar por mais um ano seu projeto de reestruturação financeira. A dificuldade em captar este valor, que seria irrisório anos atrás, mostra a mais difícil crise de liquidez desde que a Operação Lava-Jato há quatro anos colocou-o sob os holofotes das ações de combate à corrupção no Brasil, informa o Valor Econômico.

Fundo de investimentos tranca solução para a Avianca

A tentativa de interferência politica na solução dos problemas da empresa Avianca não funcionou, e a busca de solução de mercado fica cada vez mais difícil. Em Porto Alegre, no Aeroporto Salgado Filho, onde dezenas de funcionários da companhia foram demitidos e em todos os aeroportos do País, já não se vê as aeronaves da Avianca nos pátios. A Azul anunciou uma proposta de compra da Avianca, mas o fundo de investimentos Elliott, maior credor da Avianca Brasil, pediu ao juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da empresa que barre a proposta da Azul pelos ativos da companhia aérea.

Crediário para pagar a dívida com a Saúde

Os municípios do Rio Grande do Sul iniciaram a semana com uma boa notícia trazida pelo Eduardo Leite ao encontro ocorrido ontem na sede da Famurs, a Federação das Associações de Municípios do RS. O governador anunciou que a dívida com municípios e hospitais municipais, herdada das gestões anteriores estimada em R$ 216 milhões, começará a ser paga. O governo fez um crediário para pagar os municípios em 16 parcelas de R$ 13,5 milhões.

Deixe seu comentário: