Reafirma-se o princípio da igualdade

A aceitação pelo juiz Sérgio Moro da denúncia do Ministério Público Federal, tornando o ex-presidente Lula réu na Operação Lava, remete ao artigo 5º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei.”

A tese de que o governo iria interferir para abafar a Operação Lava Jato, defendida por alguns, não se sustentou por mais de cinco dias.

SEM RESVALOS

O deputado federal Jones Martins foi à tribuna da Câmara, ontem, para comentar: “Temos uma Democracia fortalecida e um ex-presidente denunciado que, amparado pela Constituição, fará sua defesa.”

PRECAVIDO

O discurso do presidente Michel Temer, ontem, na ONU, foi burocrático. Comprovou que ainda não ousa avançar qualquer sinal. Só não sugeriu diálogo com terroristas como fez Dilma Rousseff no ano passado.

MUDOU

A Assembleia Legislativa, o Palácio Piratini e as secretarias estaduais já foram muito mais frequentadas por prefeitos e vereadores do Interior do Estado, que vinham em busca de verbas. Como sabem que a fonte secou, deixam de bater na porta de quem dirá “não”.

BENEFICIA O BOLSO

O governo federal mantém distância e não usa, diretamente, o poder da caneta para favorecer candidatos do PMDB. Porém, o anúncio de ontem vai influenciar no voto: Petrobras deve ainda neste ano reduzir o preço da gasolina.

REGRA DO JOGO

A existência de tantos partidos políticos sem qualquer definição ideológica ou programática leva ao terreno das transações. Os governos oferecem ministérios ou secretarias e os caciques retribuem com votos nos parlamentos. Quanto ao interesse público, ora, o interesse público…

DIFERENÇA

O presidente do Senado dispõe, durante o dia e a noite, de dois automóveis e dois motoristas pagos com dinheiro público.

Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, no Japão e outros países, o presidente do Poder Legislativo têm direito a veículo e motorista em missão oficial, e apenas enquanto ela dure. Ministros e parlamentares usam seus carros particulares. Coisa de países pobres…

EXEMPLO A SER SEGUIDO

Os oito candidatos à Prefeitura percorrerão ruas de Santa Maria, sábado pela manhã, em cadeiras de rodas. A ideia foi da psicóloga e pedagoga Carmen Maria Andrade que completou seu doutorado com pesquisa sobre envelhecimento e limitações. Ela quer que conheçam as dificuldades de deslocamento e tomem medidas em caso de eleição.

RÁPIDAS

* O chefe da Casa Civil do Piratini, Márcio Biolchi, licenciou-se até 2 outubro.

* Candidatos preparam estratégias para o próximo domingo no Brique da Redenção, o último antes das eleições.

* A resistência é forte para que não ocorra corte de gastos na Corte de Brasília.

* Os debates demonstram que os candidatos não fervem à mesma temperatura.

* A página do Tribunal Superior Eleitoral publica: dez candidatos com mais de 100 anos concorrerão em outubro.

* Como lembra o ditado, as promessas de hoje serão os impostos de amanhã.

