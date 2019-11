Reafirmando propósitos

O governador gaúcho Eduardo Leite retoma sua agenda nesta segunda-feira, sinalizando que não pretende recuar nas prioridades do governo. Numa referência ao pacote de reformas estruturais, oito projetos que incluem alterações no magistério, forças de segurança e servidores civis, o governador reiterou que não pretende ceder a “pressões e terceiros”. Esta foi a análise levada pelo governador ao encontro do qual participou na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, onde descreveu as dificuldades estruturais do Rio Grande do Sul, que se refletem na baixa capacidade de investimentos.

Burocracia impede resultados, segundo Eduardo Leite

O governador, que está apresentando à Assembleia Legislativa uma série de medidas destinadas a simplificar o funcionamento da máquina pública, lamentou o tamanho da burocracia “que se tornou excessiva”, e que impede ao governante transferir à máquina pública sua visão de gestão.

A questão da substituição tributária

O governador Eduardo Leite, que será o palestrante da tradicional reunião-almoço da Federasul em Porto Alegre na próxima quarta-feira, dia 20, terá mais uma oportunidade para expor detalhes do seu pacote de reformas administrativas e na área de pessoal. Mas, sem dúvida, outro tema que ganhará espaço no encontro será a polêmica questão da substituição tributária no recolhimento do ICMS. O tema preocupa setores importantes da área de serviços, notadamente as revendas de veículos.

Nossos deputados na Espanha

Os deputados estaduais gaúchos Luiz Fernando Mainardi, Pepe Vargas e Fernando Marroni, da bancada do Partido dos Trabalhadores, estão de malas prontas e viajam na próxima semana para Madri, onde participarão do encontro com parlamentares de esquerda do Podemos, partido socialista com 35 das 350 cadeiras no parlamento espanhol. O encontro, de 25 a 29 deste mês, envolve debates em Barcelona. O detalhe é que as despesas de passagens, hotéis e estadia dos deputados na Espanha foram autorizadas pela mesa diretora da Assembléia Legislativa. Em resumo: a conta da participação no evento político será paga pelos contribuintes gaúchos.

Tomates contra Gilmar Mendes

Os atos ocorridos no domingo, em várias cidades do país, em apoio aos pedidos de impeachment dos ministros do STF Dias Toffoli e Gilmar Mendes que tramitam no Senado – contra Gilmar Mendes já existem 18 pedidos protocolados -, contaram com expressiva participação de público no Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre. Ali, ocorreu um “tomataço” em uma imagem do ministro Gilmar Mendes. No sábado, após protesto semelhante com uso de tomates em São Paulo, o ministro ironizou:

– Isso pode ser fornecido às entidades beneficentes, aí, que atendem a tantos carentes e tudo mais — disse Gilmar, sobre o protesto.

Luciano Hang recebe o Mérito Farroupilha

O empresário Luciano Hang, dirigente da Rede Havan e responsável por investimentos que ultrapassam a marca de R$ 2 bilhões no Rio Grande do Sul, recebe nesta segunda-feira, a Medalha do Mérito Farroupilha. A cerimônia será realizada às 15 horas, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. A concessão da maior honraria do parlamento gaúcho foi proposta pelo líder da Bancada Progressista, Sérgio Turra.