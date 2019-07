Reajuste no valor dos alugueis aumentou 4,7% em 2019

Neste ano, o IGP-M registrou um aumento de 4,79%. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) mede o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), no qual é utilizado como orientação para reajuste dos aluguéis. E em relação ao acúmulo dos últimos 12 meses, a alta foi de 6,39%. Em julho deste ano, o aumento foi de 0,40%, já no mês de junho foi 0,80%.

Em julho do ano passado, a taxa subiu para 0,51%, e alta acumulada nos 12 meses foi de 8,24%. Após uma alta no mês passado de 1,16%, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) também ficou em 0,40% em julho. Conforme a FGV, os produtos que mais fizeram subir a taxa, foram os alimentos in natura, no qual registraram 4,95% negativos para 0,58%.

Após cair 0,07% em junho, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 0,16% neste mês. O que mais colaborou para o índice foram, alimentação que passou de -0,55% para 0,22% e habitação que era 0,17% e agora 0,55%. Já os legumes e hortaliças passaram de -4,37% para 1,60%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,91% em julho, ante 0,44% no mês de junho.

