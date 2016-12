Real Madrid vence América por 2 a 0 e vai à final do Mundial de Clubes

O Real Madrid garantiu sua vaga na final do Mundial de Clubes ao derrotar por 2 a 0 o valente América, do México, nesta quinta-feira (15), em Yokohama, com direito a confusão da arbitragem com vídeo em gol do astro português Cristiano Ronaldo. O Real enfrentará o Kashima Antlers, do Japão, na decisão do próximo domingo (18).

O atual campeão europeu não teve atuação de encher os olhos, mas jogou o suficiente para despachar o time mexicano, ao balançar as redes no final de cada tempo. O francês Karim Benzema abriu o placar logo antes do intervalo, após receber lindo passe do alemão Toni Kroos.

CR7, que disputou sua primeira partida desde a conquista da quarta Bola de Ouro, na segunda-feira (12), ampliou nos acréscimos. O gol chegou a ser anulado pelo árbitro Enrique Cáceres por conta de um suposto impedimento do português, antes de ser validado novamente depois de conferir o replay.

Na quarta-feira (14), houve outra polêmica desse tipo, com um pênalti duvidoso a favor do Kashima marcado com a intervenção dos árbitros de vídeo, na primeira vez em que o recurso foi usado em uma competição oficial da Fifa.

