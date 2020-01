Celebridades Realeza já tinha planos para príncipe Harry quando William se tornasse rei

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Harry teria uma função fundamental ao lado do irmão. Foto: Reprodução/Instagram Harry teria uma função fundamental ao lado do irmão. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A escolha de príncipe Harry e Meghan Markle de deixarem seus cargos seniores na família real britânica também terá consequências daqui muitos e muitos anos. de acordo com a People, a realeza já tinha planejado qual seria o papel do ruivo quando seu irmão, o príncipe William, se tornasse rei.

“Cortesãos imaginavam que, no futuro, Harry ficaria ombro a obro com William quando ele fosse rei”, disse Penny Junor, autora do livro Prince Harry: Brother, Soldier, Son. “Ele ficaria responsável pelas partes nas quais William não é tão bom. Eles seriam complementares e trabalhariam lado ao lado ao longo da vida”, completou a escritora, afirmando até mesmo que “Harry era a arma secreta, na verdade”.

De acordo com os rumores, parte da decisão dos pais de Archie de se afastarem da monarquia teria sido tomada por causa de uma briga entre Harry e William. O duque de Cambridge teria aconselhado o irmão a não se casar com Meghan, o que teria deixado o ruivo bem chateado.

Para Penny Junor, Harry sempre sofreu ao viver na sombra de seu irmão mais velho. “Isso não é a melhor coisa para a sua auto-confiança. Eles sempre foi comparado a William. William era o irmão bonito, o mais importante, o mais esperto. Harry estava sempre no segundo lugar e acho que isso pesou sobre ele”, completou a especialista.

