Reality show sobre Ku Klux Klan Ã© cancelado antes da estreia nos EUA

A emissora norte-americana A&E (Arts and Entertainment) decidiu cancelar um reality show sobre o Ku Klux Klan (organização racista formada nos EUA no século XIX) menos de uma semana antes da estreia.

O jornal The Washington Post afirmou nesta segunda-feira (26) que um porta-voz da A&E indicou que a decisão foi tomada após a notícia que os produtores do programa, que não são funcionários da rede de televisão a cabo, tinham efetuado pagamentos para “garantir” acesso aos participantes do grupo racista. Pagar os participantes viola a política da emissora.