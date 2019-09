Realize, braço financeiro da Renner, promove maratona de tecnologia de 48h

A Realize, instituição financeira da Lojas Renner S.A., abre suas portas nos dias 5 e 6 de outubro, em Porto Alegre, para o 1º Hackathon Realize, uma maratona tecnológica de 48 horas ininterruptas. A competição irá premiar as três equipes que desenvolverem as melhores soluções digitais para a Realize, em uma imersão profunda cujo objetivo é apoiar a transformação digital dos produtos da empresa. No total, as equipes vencedoras receberão R$ 18 mil e mais créditos para compras na Renner.

Os desafios do Hackathon Realize serão destinados a atender os produtos financeiros Cartão Renner (cartão private label) e Meu Cartão (cartão de crédito co-branded), além do portfólio de Seguros e do serviço de Saque Rápido (empréstimo pessoal) oferecidos pela Realize.

O evento é voltado a profissionais e estudantes de áreas como desenvolvimento de softwares, engenharia da computação, tecnologia da informação, ciência de dados, marketing, design etc. O Hackathon Realize acontecerá na sede da empresa, na capital. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 27 de setembro pelo link http://hackathonrealize.com.br/.

SERVIÇO: 1º Hackathon Realize/ 5 e 6 de outubro / Duração: Das 9h do dia 5 até as 17h do dia 6/ Rua Dolores Alcaraz Caldas, 90 (9º andar), Porto Alegre

PREMIAÇÃO

1º lugar: R$ 10 mil + R$ 5 mil em compras na Renner

2º lugar: R$ 5 mil + R$ 2,5 mil em compras na Renner

3º lugar: R$ 3 mil + R$ 1,25 mil em compras na Renner

PROGRAMAÇÃO Dia 01

09:00 às 10:00 | Café da manhã e credenciamento

10:00 às 10:30 | Abertura oficial

10:30 às 11:00 | Overview do desafio

11:00 às 11:30 | Formação de times e networking dos participantes

12:00 às 13:00 | Almoço

13:00 às 18:00 | Ideação dos times

13:00 às 18:00 | Rodada de mentoria

18:00 às 20:00 | Jantar

20:00 às 23:00 | Horário para mentoria

23:00 às 00:00 | Pizza time (pizza e energético)

Dia 2

00:00 às 08:00 | Desenvolvimento dos projetos

08:00 às 09:00 | Café da manhã

08:00 às 11:00 | Sessões de mentoria de pitch

09:00 às 10:00 | Oficina pitch

11:00 às 11:30 | Teste apresentações

11:30 às 13:00 | Submissão dos projetos

12:00 às 15:00 | Almoço

13:00 às 14:00 | Code Review

15:00 às 16:30 | Apresentação dos pitches

16:30 às 17:00 | Divulgação resultado final

