Um acordo entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Fraport irá agilizar a remoção das famílias que vivem na Vila Nazaré. O documento, assinado na manhã desta quarta (19), estabelece que a empresa assumirá as obras complementares nos empreendimentos Nosso Senhor do Bom Fim e Irmãos Maristas, para onde serão transferidas as 1.300 famílias.

