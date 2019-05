Reapresentação: Sarrafiore sente pancada no tornozelo e Odair e D’Alessandro tem conversa longa

*Valéria Possamai

Após a vitória na estreia sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, o Inter já retornou às atividades na tarde desta sexta-feira. Durante a atividade, o time ganhou um susto com meia Sarrafiore. Além disso, o técnico Odair Hellmann e D’Alessandro conversaram em separado.

A representação do time foi marcada por dois episódios. No início da atividade, o técnico Odair Hellmann e o meia D’Alessandro conversaram por um bom período enquanto os reservas treinavam no campo.

Durante o trabalho entre os reservas com a presença de Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis, que atuaram ontem, Sarrafiore precisou deixar o treino mais cedo. Após uma dividida com Pottker, o jovem sentiu o tornozelo direito e deixou o campo do CT Parque Gigante chorando. O jogador será reavaliado.

O time contra o Peixe deve ter duas ausências. Zeca, suspenso, já é ausência confirmada. D’Alessandro também deve ser baixa por preservação, tendo em vista a partida da próxima semana pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

Nesta sábado, o time ainda realiza um último treino antes da viagem para São Paulo. Para o confronto na Vila Belmiro, Bruno deve ganhar vaga na lateral-direita. Guilherme Parede, Rafael Sobis e Sarrafiore, que é dúvida, estão entre as opções de Odair para suprir a vaga do camisa 10.

