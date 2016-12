Rebaixado para a série B, Inter deve anunciar Antônio Carlos como novo treinador

Rebaixado pela primeira vez em sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional já deverá ter um novo treinador nesta segunda-feira (12). O nome mais forte é do ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, de 47 anos, que anunciou sua saída do Juventude neste domingo (11).

O treinador já conversou com o novo presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que foi eleito no último sábado (09) com 94% dos votos. De acordo com uma pessoa próxima do técnico, a negociação está bastante adiantada. Antônio Carlos começou sua carreira como técnico em 2009 e dirigiu apenas um time grande, o Palmeiras em 2010.

Em 2013, trabalhou como assistente na Roma-ITA e, pouco depois, exerceu a função no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele retornou ao País em 2015 para dirigir o Juventude. Neste ano, levou o clube ao vice-campeonato gaúcho, algo que não acontecia desde 2008 e atingiu o objetivo de conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final nos pênaltis após deixar pelo caminho o São Paulo. O Internacional terminou o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação com 43 pontos – dois a menos do que o Vitória, primeira equipe fora da zona da degola.

O clube teve quatro treinadores na temporada. O primeiro foi Argel Fucks. Na sequência, contratou Paulo Roberto Falcão e depois Celso Roth. Quando faltavam três rodadas, anunciou a contratação de Lisca. (Folhapress)

Comentários