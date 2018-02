Rebeldes sírios derrubam avião russo, capturam e matam piloto

Rebeldes sírios derrubaram neste sábado (3) um avião de combate russo no leste da província de Idlib e capturaram seu piloto, durante uma ofensiva do Exército governamental sírio, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, segundo a agência de notícias EFE. O avião, do modelo Sukhoi, caiu perto da cidade de Saraqueb, controlada por facções insurgentes e onde o governo sírio está efetuando uma ofensiva desde dia 25 de dezembro, com apoio aéreo russo.

O piloto, segundo o Observatório, conseguiu saltar de paraquedas, mas foi capturado e morto. “Um avião russo Su-25 foi vítima de uma queda durante um sobrevoo da zona de desescalada de Idleb. O piloto teve tempo de avisar que ia se ejetar na zona que está sob controle de combatentes da Frente al-Nosra. O piloto foi morto nos combates com os terroristas”, afirmou o ministério em comunicado, citado pelas agências de notícias russas.A Rússia está fazendo todos os esforços para recuperar o corpo do piloto, com a ajuda da Turquia, acrescentou a nota.

Uma fonte rebelde disse à agência Reuters que o avião foi derrubado na cidade perto de uma grande avenida que recebeu fortes ataques aéreos e onde o exército sírio e milícias apoiadas pelo Irã estão tentando avançar por terra.

O Observatório indicou que aviões e helicópteros militares lançaram hoje 50 ataques aéreos contra Idlib e que pelo menos cinco pessoas morreram em Saraqueb, uma das cidades mais importantes da província, que fica junto à estrada que conecta Alepo com a capital Damasco.

Os combates entre as tropas governamentais e seus aliados contra o Organismo de Libertação do Levante (aliança que já foi filiada à al-Qaeda) e outras facções continuam e se concentram na área de Tel Tuqan, situada 11 quilômetros ao leste de Saraqueb. Quase toda Idlib está controlada pelo Organismo de Libertação do Levante e outras facções.

Mortos no conflito

Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos intensos bombardeios feitos por aviões não identificados neste sábado, na localidade de Saraqib, a 19 km de Idlib, como parte de uma ofensiva do governo da Síria.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que dezenas de pessoas ficaram gravemente feridas, mas não conseguiu especificar a quantidade exata. Além disso, centenas de casas foram destruídas, nesta que é uma das regiões mais importantes do leste de Idlib. Com estas mortes, sobe para 192 o número de vítimas, entre eles 50 crianças, de 25 de dezembro até hoje, indicou a ONG.

