Grupos rebeldes do noroeste da Síria anunciaram nessa quarta-feira a formação de uma nova aliança, no momento em que o presidente sírio, Bashar al Assad, adverte que a província de Idlib é seu novo alvo prioritário. Situada na região da fronteira com a Turquia, Idlib é controlada pela organização jihadista Hayat Tahrir al Sham, formada pelo antigo braço da Al-Qaeda na Síria.

Deixe seu comentário: