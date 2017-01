RebeliÃ£o em cadeia pÃºblica deixa mortos em Manaus

Pelo menos três pessoas foram mortas durante uma rebelião na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, neste domingo (08). A informação foi confirmada pelo secretário de Administração Penitenciária do estado, Pedro Florêncio.

A movimentação dos detentos começou por volta das 3h do horário local (5h de Brasília). De acordo com o secretário, os três mortos foram decapitados. Equipes do IML (Instituto Médico Legal), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda segundo Florêncio, a situação está controlada.

Tumulto na sexta

A penitenciária é a mesma que recebeu detentos transferidos após o massacre em presídios que resultou na morte de 60 pessoas. Houve tumulto no local na tarde desta sexta-feira (06). De acordo com a Polícia Militar, os presos reclamam da estrutura do lugar, que abriga mais de 200 na capela e na enfermaria da unidade prisional.

Os detentos queriam ir para o raio B, uma das alas da cadeia que tem 24 celas. As secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária e membros da Defensoria Pública do Estado foram até a cadeia para conversar com os detentos após a confusão.

Na ocasião, o secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, informou que os presos concordaram em permanecer onde estavam alojados até o término de obras, que estão sendo feitas nas celas do presídio. (AG)

