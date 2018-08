Recado de Lula: “Não adianta a Globo tentar esconder a minha candidatura”

A equipe de Lula divulgou um recado do ex-presidente para a população no qual ele faz críticas à cobertura da Rede Globo sobre a campanha do PT para a Presidência da República.

“Não vai ser a Globo quem vai definir minha candidatura. Não adianta tentarem esconder nossa campanha. A Rede Globo tem dificuldade de aceitar a soberania do voto do povo brasileiro. Já vimos essa história com as Diretas. A campanha Lula está na rua junto a milhões de brasileiros. Fernando Haddad segue, na qualidade de meu vice e porta-voz, viajando pelos quatro cantos desse país e levando nossas ideias para retomar um Brasil mais justo e com oportunidade para todos. As pesquisas mostram que o povo brasileiro não está disposto a abrir mão do direito de escolher seu candidato”, declarou Lula.

Candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Haddad afirmou neste sábado (25) que, caso o PT seja eleito, haverá reformas tributárias para que o Brasil volte a seu antigo patamar do desenvolvimento econômico. “Quem ganha até cinco salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. E isso não é capricho. É que quando há renda você vai para o mercado comprar. Com isso, o empresário vai ter que contratar mais funcionários. E é assim que a economia vai voltar a girar. O rico vai voltar a pagar imposto de renda aqui”, declarou.

