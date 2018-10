O presidente dos EUA, Donald Trump, acendeu velas para as 11 pessoas assassinadas no último sábado em Pittsburgh, nesta terça (30), ao visitar a sinagoga onde o crime aconteceu. Centenas de pessoas foram às ruas da cidade protestar contra a visita de Trump, carregando cartazes com mensagens contra seus discursos de ódio e afirmando que ele não era bem-vindo.

