Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Mercadoria estava na bagagem de casal que embarcou na China. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Mercadoria estava na bagagem de casal que embarcou na China. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira (6) que apreendeu 71kg de cabelo humano e 24kg de cabelo sintético no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro. As mercadorias estavam na bagagem de um casal estrangeiro que embarcou na China e tinha como destino final o aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

Na ação, o Serviço de Conferência de Bagagem Acompanhada encontrou 4kg de fitas para confecção de perucas e apliques.

De acordo com a Receita Federal, o trabalho é resultado da troca de informações entre as equipes de gestão de riscos aduaneiros das alfândegas da Receita Federal no aeroporto do Galeão e no aeroporto de Guarulhos.

As mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$120 mil e estão sujeitas à pena de perdimento. Os passageiros foram encaminhados à Polícia Federal.

Drogas sintéticas

Nesta semana, a Receita apreendeu, em várias remessas postais, vindas do exterior, 2.757 gramas de haxixe, 470 gramas de skunk, 115 gramas de ecstasy, 1.135 gramas de MDMA (droga sintética de efeito alucinógeno) e 104 gramas de maconha líquida no Galeão.

As apreensões, feitas pela Seção de Remessas Postais e Expressas, decorreram de ações de rotina, com a detecção da presença de material orgânico durante inspeção realizada por meio dos equipamentos de raios-x.

De acordo com a Receita Federal, os entorpecentes foram avaliados em aproximadamente R$ 325 mil e estavam ocultos de diversas formas, como em potes de suplementos alimentares, estojos de maquiagem, caixas de quebra-cabeça, em brinquedos de modelar e também em fundos falsos de malas e bagagens.

