Receita da Claro sobe 0,8%

A Claro, operadora de telefonia do grupo mexicano América Móvil, informou nessa terça-feira que teve receita líquida de 8,93 bilhões de reais no segundo trimestre, o que representa um aumento de 0,8 por cento em relação ao trimestre anterior. A companhia não divulgou o comparativo com o mesmo período do ano passado, nem se teve lucro ou prejuízo de abril a junho.

