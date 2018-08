Receita do setor de máquinas atingiu R$ 6,8 bilhões em julho. Os dados são da ABIMAQ

A receita líquida total dos fabricantes de bens de capital mecânicos do País totalizou R$ 6,8 bilhões em julho último, num decréscimo de 4,1% em relação a junho. O balanço foi divulgado hoje (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).

Segundo a entidade, a queda no mês já era prevista em função da sazonalidade e também da base de comparação que foi inflada pelas vendas que ficaram represadas em função da paralisação do setor de transporte de carga que ocorreu no final do mês de maio.

Já em relação a julho de 2017, o crescimento se manteve (10,6%) o que garantiu uma ligeira melhora no resultado acumulado durante o ano de 2018 (4,7%).

A expectativa da ABIMAQ é de que seja obtido um incremento de receita ao redor de 7% neste ano em relação a 2017 puxado principalmente pelas exportações.

Desde o início da crise no país o esforço dos fabricantes de bens de capital mecânicos tem sido no sentido de ganhar mercado no exterior, o que fez com que a participação das exportações na receita subisse de 21% em 2013 para 46% em 2018.

Deixe seu comentário: