Rio Grande do Sul Receita Estadual deflagra terceira fase da Operação Polimeria

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Receita Estadual vem intensificando sua atuação e tem programadas outras operações para os próximos meses. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Receita Estadual vem intensificando sua atuação e tem programadas outras operações para os próximos meses. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Para combater a sonegação de ICMS e coibir práticas lesivas à concorrência leal no setor de embalagens, a Receita Estadual deflagrou, nesta sexta-feira (13), a terceira fase da operação Polimeria.

A atuação ostensiva do fisco gaúcho tem como propósito a busca e apreensão de provas e documentos em estabelecimentos na capital, Região Metropolitana e Serra.

Os indícios apontam para fracionamento de empresas com a finalidade de pulverizar o faturamento e, assim, viabilizar a opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional. Essa prática irregular possibilitava que as pessoas jurídicas “laranjas” gozassem da tributação diminuta aplicada no regime.

Nos trabalhos de auditoria serão verificadas operações que somam valor superior a R$ 60 milhões nos últimos cinco anos, com faturamento distribuído entre as empresas do grupo econômico investigado.

A iniciativa foi coordenada pelo Grupo Especializado Setorial de Polímeros (GES – Polímeros), localizado na Delegacia da Receita Estadual de Canoas (2ª DRE), e contou com a participação de 14 auditores fiscais, cinco técnicos tributários e apoio da Brigada Militar.

Operações da Receita Estadual

Por meio das operações deflagradas, a Receita Estadual vem intensificando sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programadas, para os próximos meses, outras operações neste e em outros setores econômicos.

Além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações promovidas pelo fisco gaúcho buscam proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos e coibir a concorrência desleal entre empresas.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário