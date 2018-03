Receita Estadual inaugura nova sede

A Delegacia da Receita Estadual de Canoas inaugura, nessa terça-feira, suas novas instalações. A cerimônia inicia às 10h e terá as presenças do secretário da Fazenda, Giovani Feltes; do subsecretário da Receita Estadual, Mario Luis Wunderlich dos Santos; e do prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busatto. A nova sede está localizada na avenida Inconfidência, 650, no bairro Marechal Rondon.

