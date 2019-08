Receita Estadual realiza operação para combater a sonegação de ICMS na Serra

A Receita Estadual colocou em prática nesta quinta-feira (22) a Operação Gancho e Lona, que tem o intuito de acabar com a sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em empresas que trabalham com o comércio de implementos rodoviários na Serra Gaúcha. Para realizar esse combate, vão ser fiscalizados mais de R$ 32 milhões em operações sujeitas ao pagamento do tributo por parte das casas de comércios que atuam em todo o Brasil.

A operação é comandada pela Delegacia da Receita Estadual de Caxias do Sul (3ª DRE) e conta também com nove auditores-fiscais, dois técnicos tributários e o apoio do Batalhão da Polícia Fazendária. A ação realizada hoje busca encontrar e apreender documentos e provas que auxiliem no descobrimento de formação de grupo econômico por parte dos estabelecimentos.

De acordo com a Receita Estadual, para facilitar a luta contra a sonegação, o serviço vai ser ampliado e mais operações serão feitas em diversos setores da economia. Essa atividade tem como propósito recuperar os valores que foram sonegados e agir corretamente com as pessoas que pagam seus tributos.

